Рябыкин о ситуациях с Блэкером и Вячеславом Козловым: «Такие повороты вызывают только недоумение. Надо брать пример с НХЛ. А у нас забыли про контракт — и пошли дальше…»

В понедельник стало известно, что омский клуб расторг контракт с 34-летним защитником Джесси Блэкером спустя 1,5 месяца после подписания. Игрок вернулся в «Автомобилист», заключив соглашение на два года.
— Ваш бывший клуб в последние дни преподносит одну громкую новость за другой — расторжение Владимира Ткачева, затем расставание с защитником Блэкером, который так за Омск и не сыграл. Что происходит?
— Ситуация с Блэкером для меня сюрприз. Вроде бы только что его подписали — и тут же расставание. Точная копия истории с моим добрым товарищем Вячеславом Козловым в «Сочи».
Такие повороты вызывают только недоумение. В «Сочи» хотя бы произошла смена менеджмента — в отличие от Омска. Нелепая ситуация.
Думаю, здесь нам надо брать пример с НХЛ. Там с такой легкостью длинный контракт не сбросить. Существуют большие выкупные суммы на весь срок действия договора, плюс все в полной мере учитывается в потолке зарплат. А у нас в общем-то забыли про контракт — и пошли дальше… — сказал бывший тренер «Авангарда»,