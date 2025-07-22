Рябыкин о ситуациях с Блэкером и Вячеславом Козловым: «Такие повороты вызывают только недоумение. Надо брать пример с НХЛ. А у нас забыли про контракт — и пошли дальше…»

Думаю, здесь нам надо брать пример с НХЛ. Там с такой легкостью длинный контракт не сбросить. Существуют большие выкупные суммы на весь срок действия договора, плюс все в полной мере учитывается в потолке зарплат. А у нас в общем-то забыли про контракт — и пошли дальше… — сказал бывший тренер «Авангарда»,