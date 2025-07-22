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Каблуков о переговорах с клубами: «Может, буду ждать того, чего хочу. В прошлом году я не согласился на варианты, которые не соответствовали моим амбициям»

37-летний форвард выступал за «Авангард» в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ. Он подписал контракт с омским клубом уже после старта сезона — в ноябре прошлого года.

Источник: Спортс"

— Вы сейчас ведете диалог с какими-то клубами?

— Да. Называть их пока не буду. Все меняется. Были одни договоренности, не случились. Вторые — еще что-то произошло. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, придется ждать до августа. Может, до сентября.

Может, как и в прошлом году, буду ждать того, чего я хочу. В прошлом году ведь были варианты, на которые я не согласился. Но они не соответствовали моим амбициям. Надеюсь, в этом году будет то же самое.

— В прошлом сезоне не промелькнуло мысли: «Пора»?

— Нет. Вообще! Я готов пахать, пахать и еще раз пахать, — сказал Каблуков.