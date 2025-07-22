Каблуков о переговорах с клубами: «Может, буду ждать того, чего хочу. В прошлом году я не согласился на варианты, которые не соответствовали моим амбициям»

— Вы сейчас ведете диалог с какими-то клубами?
— Да. Называть их пока не буду. Все меняется. Были одни договоренности, не случились. Вторые — еще что-то произошло. Посмотрим, что будет завтра. Может быть, придется ждать до августа. Может, до сентября.
Может, как и в прошлом году, буду ждать того, чего я хочу. В прошлом году ведь были варианты, на которые я не согласился. Но они не соответствовали моим амбициям. Надеюсь, в этом году будет то же самое.
— В прошлом сезоне не промелькнуло мысли: «Пора»?
— Нет. Вообще! Я готов пахать, пахать и еще раз пахать, — сказал Каблуков.