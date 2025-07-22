Дубас о «Питтсбурге»: «Не согласен с тем, что мы хотим ухудшить команду. У нас нет таких намерений. Есть четкий план, который мы пытаемся реализовать»

У нас есть четкий план, и мы пытаемся его реализовать. Мы хотим найти игроков, которые, по нашему мнению, еще не получили хороших возможностей раскрыть себя.
Мы постараемся дать им такую возможность«, — сказал генеральный менеджер “Питтсбурга”.
"С чем я не согласен — это с тем, что мы пытаемся активно ухудшить команду. Мы совершенно не стремимся стать хуже. У нас нет таких намерений.
У нас есть четкий план, и мы пытаемся его реализовать. Мы хотим найти игроков, которые, по нашему мнению, еще не получили хороших возможностей раскрыть себя.
Мы постараемся дать им такую возможность«, — сказал генеральный менеджер “Питтсбурга”.