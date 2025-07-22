Рябыкин об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Сюрприз — он пытался подстроиться под Ги Буше, в плей-офф был одним из лидеров. Убирать игрока за 2 недели до старта предсезонки — не

— Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику.