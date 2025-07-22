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Рябыкин об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Сюрприз — он пытался подстроиться под Ги Буше, в плей-офф был одним из лидеров. Убирать игрока за 2 недели до старта предсезонки — не

Ранее омский клуб расторг 5-летний контракт с 29-летним форвардом.

Источник: Спортс"

— Получается, расторжение Ткачева для вас не сюрприз?

— Изначально трудно было понять позицию нового тренерского штаба «Авангарда». По поводу Владимира ходило много слухов, но главный тренер по данному вопросу ни разу не дал какого-то разъяснения. Хотя есть официальная информация клуба, что кадровое решение шло прежде всего со стороны тренерского штаба. Так что тут тренеру нельзя отмалчиваться, нужно понять его логику.

В принципе было видно, какой хоккей ставит Ги Буше. Быстрый, агрессивный, «север — юг», это в общем-то канадская классика. Владимир — игрок другого плана, с нестандартными решениями, избегающий прямых линий.

Было подозрение, что тут между игроком и тренером возможны трения. Но, честно говоря, после плей-офф они исчезли.

— Почему?

— Владимиру надо отдать должное — прошлой весной, вернувшись после тяжелой травмы, он попытался подстроиться под тренера, много отрабатывал в обороне, избегал лишнего риска. Ткачев проявил себя как один из лидеров команды в плей-офф.

Поэтому нынешние события для меня все-таки сюрприз.

— Буше не прав?

— Это не мой вопрос — а «Авангарда», тренера, игрока. Со стороны можно утверждать только одно: убирать игрока за две недели до старта предсезонки — мягко говоря, не совсем корректно, — сказал бывший тренер «Авангарда».