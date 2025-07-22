Быков о том, что не сыграл в НХЛ: «Хотели поехать в “Квебек” с Хомутовым и Каменским. Но в рассказах нашей первой пятерки не просматривалось какого-то счастья от лиги»

А в то же время нас звали на такой контракт, который позволял спокойно, ничем не рискуя, отправить нас в фарм-клуб. И мы думали о том, что если тебе дают действительно серьезные деньги, то вниз уже не сошлют, потому что на тебя изрядно потрачено, и надо это отрабатывать. И в любом случае будут давать много возможностей себя показать. Мы не были уверены в том, как к нам в Канаде отнесутся.