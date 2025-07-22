Бобровский — лучший хоккеист России по мнению прессы в прошлом сезоне, Овечкин — 2-й, Кучеров — 3-й («СЭ»)

Первое место в номинации занял голкипер Сергей Бобровский, который выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой».
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сергей Бобровский («Флорида») — 427 очков;
2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 396;
3. Никита Кучеров («Тампа») — 295;
4. Александр Радулов («Локомотив») — 109;
5. Максим Шабанов («Трактор») — 42;
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 33;
7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 27;
8. Андрей Василевский («Тампа») — 20;
9. Кирилл Марченко («Коламбус») — 19;
10. Виталий Кравцов («Трактор») — 10.
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