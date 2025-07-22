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Бобровский — лучший хоккеист России по мнению прессы в прошлом сезоне, Овечкин — 2-й, Кучеров — 3-й («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» провел голосование, в рамках которого 60 журналистов, комментаторов и блогеров России назвали лучшего хоккеиста по итогам прошедшего сезона.

Источник: Спортс"

Первое место в номинации занял голкипер Сергей Бобровский, который выиграл Кубок Стэнли вместе с «Флоридой».

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сергей Бобровский («Флорида») — 427 очков;

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 396;

3. Никита Кучеров («Тампа») — 295;

4. Александр Радулов («Локомотив») — 109;

5. Максим Шабанов («Трактор») — 42;

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 33;

7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 27;

8. Андрей Василевский («Тампа») — 20;

9. Кирилл Марченко («Коламбус») — 19;

10. Виталий Кравцов («Трактор») — 10.

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