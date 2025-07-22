Овечкин — лучший российский нападающий в прошлом сезоне по мнению журналистов, Кучеров — 2-й, Шабанов — 5-й, Панарин — 7-й («СЭ»)

Победителем в номинации стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Рейтинг выглядит таким образом:
1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 206 очков;
2. Никита Кучеров («Тампа») — 188;
3. Александр Радулов («Локомотив») — 49;
4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32;
5. Максим Шабанов («Трактор») — 21;
6. Кирилл Марченко («Коламбус») — 14;
7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 13;
8. Виталий Кравцов («Трактор») — 5;
9. Максим Шалунов («Локомотив»), Дмитрий Бучельников («Витязь»), Дмитрий Воронков («Коламбус») — 3.
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