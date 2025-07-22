Вячеслав Быков: «Малкин еще в том возрасте, когда может приносить пользу “Питсбургу” и играть среди лучших хоккеистов мира. Момент возвращения в КХЛ еще не наступил»

«Евгений еще в том возрасте, когда может приносить пользу “Питсбургу” и играть среди лучших хоккеистов мира.
Еще не наступил момент его возвращения в КХЛ, но случиться может всякое", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Срок соглашения 38-летнего нападающего с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Евгений еще в том возрасте, когда может приносить пользу “Питсбургу” и играть среди лучших хоккеистов мира.
Еще не наступил момент его возвращения в КХЛ, но случиться может всякое", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.