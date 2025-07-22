Уилсон об Овечкине: «С ним очень весело, ты просто не перестаешь смеяться. Скучать не приходится. Ови постоянно присылает что-то забавное, уместное и неуместное»

— Это, должно быть, Ови. С самого первого дня он, наверное, самый последовательный парень в этом. Он берет тебя под свое крыло, с ним невероятно весело, ты просто не перестаешь смеяться рядом с ним.
— Как бы вы описали его чувство юмора?
— Сложно описать словами. Скучать не приходится, он не относится к себе слишком серьезно. С ним очень весело работать каждый день.
Он постоянно присылает что-то в сети, знаете, забавное, уместное и неуместное. Он охватывает все возможные темы, и он много времени проводит в соцсети, так что, я думаю, он просто рассылает это всем в команде. И в итоге вы просто получаете целый поток забавных вещей на своей странице, — сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.