Уилсон об Овечкине: «С ним очень весело, ты просто не перестаешь смеяться. Скучать не приходится. Ови постоянно присылает что-то забавное, уместное и неуместное»

Он постоянно присылает что-то в сети, знаете, забавное, уместное и неуместное. Он охватывает все возможные темы, и он много времени проводит в соцсети, так что, я думаю, он просто рассылает это всем в команде. И в итоге вы просто получаете целый поток забавных вещей на своей странице, — сказал нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.