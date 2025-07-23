Хохряков о будущем: «Салават» пока не предложил контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодежи, опытные игроки будут востребованы"

— Знаете, с возрастом уже начинаешь уходить от лишних эмоций, все внимание сейчас — подготовке к чемпионату. Много работаю в зале и на льду, намерен разменять отметку 800 матчей в КХЛ, силы и мотивация однозначно остаются.