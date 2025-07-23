Хохряков о будущем: «Салават» пока не предложил контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодежи, опытные игроки будут востребованы"

— Огорчились, что Уфа не предложила вам новый контракт?
— Знаете, с возрастом уже начинаешь уходить от лишних эмоций, все внимание сейчас — подготовке к чемпионату. Много работаю в зале и на льду, намерен разменять отметку 800 матчей в КХЛ, силы и мотивация однозначно остаются.
Отвечая на вопрос, скажу так — Уфа пока не предложила контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодежи, опытные игроки в такой ситуации будут востребованы.
В частности, у меня большая надежда на в общем-то ставший родным «Салават» — надеюсь, что в нынешнем положении могу быть ему полезен, — сказал нападающий Петр Хохряков.
На данный момент в активе игрока 752 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.