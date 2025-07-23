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Хохряков о будущем: «Салават» пока не предложил контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодежи, опытные игроки будут востребованы"

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Салават Юлаев».

Источник: Спортс"

— Огорчились, что Уфа не предложила вам новый контракт?

— Знаете, с возрастом уже начинаешь уходить от лишних эмоций, все внимание сейчас — подготовке к чемпионату. Много работаю в зале и на льду, намерен разменять отметку 800 матчей в КХЛ, силы и мотивация однозначно остаются.

Отвечая на вопрос, скажу так — Уфа пока не предложила контракт. Но впереди сложный сезон, в командах много молодежи, опытные игроки в такой ситуации будут востребованы.

В частности, у меня большая надежда на в общем-то ставший родным «Салават» — надеюсь, что в нынешнем положении могу быть ему полезен, — сказал нападающий Петр Хохряков.

На данный момент в активе игрока 752 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.