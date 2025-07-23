Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мэтт Кук стал главным тренером и генменеджером «Вернон Вайперс» из лиги Британской Колумбии

Экс-нападающий провел 1046 игр в НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли-2009 в составе «Питтсбурга».

Источник: Спортс"

После завершения игровой карьеры Мэтт Кук стал тренером. В сезоне-2023/24 он возглавлял «Ньюфаундленд Гроулерс» из ECHL.

«Вернон Вайперс» играют в независимой канадской юниорской лиге BCHL (лига Британской Колумбии).