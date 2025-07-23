Мэтт Кук стал главным тренером и генменеджером «Вернон Вайперс» из лиги Британской Колумбии

После завершения игровой карьеры Мэтт Кук стал тренером. В сезоне-2023/24 он возглавлял «Ньюфаундленд Гроулерс» из ECHL.
«Вернон Вайперс» играют в независимой канадской юниорской лиге BCHL (лига Британской Колумбии).
Экс-нападающий провел 1046 игр в НХЛ. Он является обладателем Кубка Стэнли-2009 в составе «Питтсбурга».
После завершения игровой карьеры Мэтт Кук стал тренером. В сезоне-2023/24 он возглавлял «Ньюфаундленд Гроулерс» из ECHL.
«Вернон Вайперс» играют в независимой канадской юниорской лиге BCHL (лига Британской Колумбии).