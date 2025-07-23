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Симашев о «Юте»: «Сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, шансы проявить себя дадут. Просто так место в составе главной команды тебе никто не отдаст»

Защитник ранее перешел в «Юту» из «Локомотива», с которым выиграл Кубок Гагарина 2025 года.

Источник: Спортс"

— Был разговор с руководством «Юты» касательно их планов на вас, каковы шансы начать сезон в НХЛ, а не отправиться в фарм-клуб «Тусон»?

— Конечно, мне сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, что шансы себя проявить там дадут. Но, безусловно, тебе никто не отдаст просто так место в составе главной команды. Неважно, как тебя зовут — Дмитрий Симашев или Коннор Бедард.

Даже если тебя выбрали в первом раунде драфта, все равно надо доказывать, что ты лучше тех, кто сейчас в главной команде. В любом случае ты должен понимать, что там на твое место претендуют еще 10 и более человек из юниорки, из АХЛ.

Поэтому нужно на 100% доказывать свой уровень на Training Camp перед сезоном. И тут неважно, первый ты номер драфта, шестой или сотый, — сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.