Симашев о «Юте»: «Сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, шансы проявить себя дадут. Просто так место в составе главной команды тебе никто не отдаст»

— Был разговор с руководством «Юты» касательно их планов на вас, каковы шансы начать сезон в НХЛ, а не отправиться в фарм-клуб «Тусон»?
— Конечно, мне сказали, что будут смотреть на меня на тренировочном лагере, что шансы себя проявить там дадут. Но, безусловно, тебе никто не отдаст просто так место в составе главной команды. Неважно, как тебя зовут — Дмитрий Симашев или Коннор Бедард.
Даже если тебя выбрали в первом раунде драфта, все равно надо доказывать, что ты лучше тех, кто сейчас в главной команде. В любом случае ты должен понимать, что там на твое место претендуют еще 10 и более человек из юниорки, из АХЛ.
Поэтому нужно на 100% доказывать свой уровень на Training Camp перед сезоном. И тут неважно, первый ты номер драфта, шестой или сотый, — сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев.