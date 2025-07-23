Петр Хохряков: «Для опытных хоккеистов рынок складывается не лучшим образом, некоторые клубы посматривают в паспорта. Привычная ситуация, так происходит последние годы»

И тут самое главное — держать себя в тонусе, и физическом, и психологическом. Сейчас нахожусь в Казани, вместе с капитанами «Салавата» и «Авангарда» Паниным, Шарипзяновым, а также Якуповым, Бурмистровым, Свечниковым, Кошелевым и другими хоккеистами открыли тренировочный лагерь.