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Петр Хохряков: «Для опытных хоккеистов рынок складывается не лучшим образом, некоторые клубы посматривают в паспорта. Привычная ситуация, так происходит последние годы»

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Салават Юлаев».

Источник: Спортс"

— Петр, вы не последний человек КХЛ и всего прошлого сезона, но летом о вас немного слышно. Почему?

— Рынок свободных агентов вновь складывается не самым лучшим образом для опытных хоккеистов, некоторые клубы посматривают в паспорта. Но эта ситуация привычная, так происходит все последние годы.

И тут самое главное — держать себя в тонусе, и физическом, и психологическом. Сейчас нахожусь в Казани, вместе с капитанами «Салавата» и «Авангарда» Паниным, Шарипзяновым, а также Якуповым, Бурмистровым, Свечниковым, Кошелевым и другими хоккеистами открыли тренировочный лагерь.

Работаем интенсивно — по программе тренера «Салавата» по физподготовке, все расписано. В основном зал, но есть и лед. Чувствую, что уже близок к хорошей форме. Как и партнеры, — сказал нападающий Петр Хохряков.