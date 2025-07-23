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«Сиэтл» и Какко продлили контракт на 3 года, кэпхит — 4,525 млн долларов. Стороны избежали арбитража, форвард может выйти на рынок в 2027 году

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 25 июля.

Источник: Спортс"

После истечения срока действия нового контракта финский нападающий может стать неограниченно свободным агентом (в 2027 году).

Напомним, что 2-й номер драфта НХЛ-2019 перешел в «Кракен» в результате обмена из «Рейнджерс» в декабре прошлого года.

В 49 играх за новую команду в регулярном чемпионате он набрал 30 (10+20) очков при полезности «минус 11» и среднем времени на льду 17:03.

За клуб из Нью-Йорка до трейда у него было 30 матчей в сезоне и 14 (4+10) баллов при среднем времени 13:17.

Всего в регулярках лиги Какко провел 379 игр и набрал 161 (71+90) очко. В 44 матчах в плей-офф добавил 9 (4+5) баллов.