Джошуа взял в «Торонто» 81-й номер — ранее под ним играл Кессел. Оба игрока столкнулись с раком яичек по ходу карьеры

29-летний форвард стал третьим игроком в истории «Лифс», взявшим 81-й номер. До него под ним выступали форвард Фил Кессел (с 2010 по 2015 год) и защитник Мак Холлоуэлл (провел за клуб 6 матчей в сезоне-2022/23).
Джошуа выступал под номером 81 и за свой прежний клуб — «Ванкувер». При этом он заявил, что является поклонником Кессела.
«Мне нравится его харизма. Я знаю его историю и с нетерпением жду возможности играть здесь долго, как и он», — сказал Джошуа.
Отметим, что оба игрока по ходу карьеры столкнулись с раком яичек. Дакота перенес операцию и пропустил часть прошлого сезона.
"Такие ситуации позволяют взглянуть на жизнь по-другому. Главный вывод заключается в том, что с тобой может случиться все что угодно, поэтому нужно брать от жизни все.
Пережив это, я стал сильнее как человек. Это дает уверенность, что ты сможешь все преодолеть", — сказал Джошуа.