Быков о Хомутове: «Топора войны у нас нет, уважаем друг друга. Сейчас мы в нормальных отношениях, поэтому поднимать всю эту историю я не сторонник»

— В этом году к большому удовольствию болельщиков «Спартака» помирились две спартаковские легенды Борис Майоров и Александр Якушев, которые не общались между собой около 25 лет. Что должно произойти, чтобы вы начали близко общаться, как и в игровые годы, с вашим партнером Андреем Хомутовым?