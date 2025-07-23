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Быков о Хомутове: «Топора войны у нас нет, уважаем друг друга. Сейчас мы в нормальных отношениях, поэтому поднимать всю эту историю я не сторонник»

Ранее они выступали в одном звене за ЦСКА, «Фрибур», сборные СССР, СНГ и России. Утверждалось, что после ухода Быкова из «Фрибура» в 1998 году бывшие партнеры не общались.

— В этом году к большому удовольствию болельщиков «Спартака» помирились две спартаковские легенды Борис Майоров и Александр Якушев, которые не общались между собой около 25 лет. Что должно произойти, чтобы вы начали близко общаться, как и в игровые годы, с вашим партнером Андреем Хомутовым?

— Мы редко встречаемся, хотя живем в одном городе. Просто у каждого свой образ жизни. Я с ним как-то пересекался в городе, вражды между нами нет. Мы как-то увиделись на хоккейном матче в прошлом сезоне или еще раньше.

Тут есть другой местный клуб, где он работал, потом ушел оттуда. Если бы он начал работать, тренировать где-то, я бы, наверное, прочитал в газетах. На льду мы вместе чувствовали себя хорошо, уютно, понимали игру без слов.

Мы уважаем друг друга, топора войны у нас нет. Мы уже сейчас в нормальных отношениях, поэтому поднимать всю эту историю я не сторонник, — сказал двукратный олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России, которому исполнится 65 лет 24 июля.