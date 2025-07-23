Быков об Овечкине на ЧМ-2007: «Он ощущал голод до побед уже тогда, молодым парнем. У него уже была видна физическая мощь. Великий игрок»

— Пародист и юморист Михаил Грушевский вспомнил, как выступал с концертом перед вашей командой в Серебряном Бору во время чемпионата мира в 2007 году. Про игравшего тогда в сборной Александра Овечкина он говорил, что в нем уже ощущалась внутренняя сила, в 21 год. Насколько взрослым он тогда уже казался, учитывая, что по ходу того турнира он играл у вас в четвертом звене и от него можно было ждать обиды за это на вас?