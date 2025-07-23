Строум надеется, что Овечкин продлит контакт с «Вашингтоном»: «Играть с ним в одном звене — огромная честь. У него легендарная карьера, и он оказал большое влияние на мою»

— Слушайте, мы ведь не знаем, станет ли это его последним годом. Вы же сами видели, что он сказал ранее — что это абсурд, когда люди говорят о завершении его карьеры. Да, это последний год его контракта, и может случиться все что угодно. Но…
— Так ты хочешь сказать, шанс [на продление контракта с «Вашингтоном»] есть?
— Ну, это его решение, конечно. Но я бы ничего не исключал. Очень на это надеюсь. Играть с ним в одном звене большую часть моих трех сезонов в «Вашингтоне» — огромная честь. У него легендарная карьера, и он точно оказал большое влияние на мою.
У каждого свой путь в НХЛ. И я не скрою — бывало, что я сомневался, смогу ли реализовать свой потенциал, добиться того, чего хотел.
А теперь, спустя 10 лет после драфта, я провел лучший сезон в карьере, да еще и с командой, которая стала второй в общей таблице. Это показывает, что можно продолжать расти и учиться.
Надеюсь, мне удастся развиваться и дальше. И я с нетерпением жду, что Ови все еще будет частью этого пути«, — сказал форвард “Кэпиталс”.