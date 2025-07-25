Романов хочет, чтобы Цыплаков и «Айлендерс» продлили контракт: «У Макса есть все, чтобы закрепиться в НХЛ. В дебютном сезоне он достойно показал себя»

Максим — классный парень, мы хорошо общаемся. И в свой дебютный сезон он достойно показал себя, хотя это был период адаптации к НХЛ. Но ему еще есть к чему стремиться. И Макс это понимает — у него большая мотивация показать себя и надолго задержаться в НХЛ«, — сказал защитник “Айлендерс”.