Романов хочет, чтобы Цыплаков и «Айлендерс» продлили контракт: «У Макса есть все, чтобы закрепиться в НХЛ. В дебютном сезоне он достойно показал себя»

"Хочется, чтобы Цыплаков подписал с нашим клубом новый контракт. У него есть все для того, чтобы закрепиться в НХЛ.
Максим — классный парень, мы хорошо общаемся. И в свой дебютный сезон он достойно показал себя, хотя это был период адаптации к НХЛ. Но ему еще есть к чему стремиться. И Макс это понимает — у него большая мотивация показать себя и надолго задержаться в НХЛ«, — сказал защитник “Айлендерс”.
В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (10+25) очков в 77 матчах чемпионата НХЛ. Кэпхит Цыплакова составлял 950 тысяч долларов.