Комментатор Корнилов о Дюбе в «Тракторе»: «Весьма одарен технически. Сможет добавить креативности в атаке после потери Шабанова»

С характером у него тоже проблем быть не должно. В позапрошлом сезоне АХЛ в плей-офф свой же защитник очень сильно попал ему в лицо и выбил несколько зубов. За неделю восстановления он потерял несколько килограммов, но, когда вышел, забил победный гол в седьмой игре и помог «Херши» выйти в финал и завоевать второй подряд Кубок Колдера.