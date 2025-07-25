Комментатор Корнилов о Дюбе в «Тракторе»: «Весьма одарен технически. Сможет добавить креативности в атаке после потери Шабанова»

"Дюбе — невысокий, очень мобильный, быстрый нападающий. Он родился во Франции, но в 14 лет уехал в Канаду и всю карьеру строил через североамериканскую школу. В командах в лиге Квебека не сказать, чтобы был всегда на лидирующих позициях, только вот уже к последнему году вышел на какую-то феноменальную форму и смог выиграть чемпионат QMJHL.
Из его сильных сторон — это скорость, бросок и работа с шайбой. Технически весьма одаренный хоккеист. Понятно, что с потерей Шабанова «Трактор» сильно потерял креативность в атаке, но я думаю, что Дюбе сможет ее добавить.
С характером у него тоже проблем быть не должно. В позапрошлом сезоне АХЛ в плей-офф свой же защитник очень сильно попал ему в лицо и выбил несколько зубов. За неделю восстановления он потерял несколько килограммов, но, когда вышел, забил победный гол в седьмой игре и помог «Херши» выйти в финал и завоевать второй подряд Кубок Колдера.
Поэтому «Трактор» получил характерного, техничного игрока, и на команде это может сказаться очень положительно. Посмотрим, как ему удастся адаптироваться, потому что это важный момент для легионера", — сказал комментатор.