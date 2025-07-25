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Дементьев о возможном возвращении Маклауда в «Авангард»: «Раз человек оправдан, претензии ему предъявлять нельзя. Хоккеист он известный, играет солидно»

В четверг суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии.

Источник: Спортс"

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

— Если имиджевые риски в возвращении Маклауда в «Авангард»?

— Давайте исходить из результатов судебных действий. Раз человек оправдан, то претензии ему предъявлять нельзя.

Хоккеист он известный, играет солидно, осталось только увидеть его в деле, — сказал агент Алексей Дементьев.

Финал секс-скандала в Канаде: игроки молодежки-2018 оправданы. Итоги суда.