Дементьев о возможном возвращении Маклауда в «Авангард»: «Раз человек оправдан, претензии ему предъявлять нельзя. Хоккеист он известный, играет солидно»

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Ранее команда сообщила, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.
— Если имиджевые риски в возвращении Маклауда в «Авангард»?
— Давайте исходить из результатов судебных действий. Раз человек оправдан, то претензии ему предъявлять нельзя.
Хоккеист он известный, играет солидно, осталось только увидеть его в деле, — сказал агент Алексей Дементьев.
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