Маркова о том, что не пробилась в PWHL: «В России на меня свалился реально лютый хейт. И это были не диванные критики, которые пьют пиво и ничего не понимают в хоккее. Я их не обв

Я не скрываю своих эмоций, когда нахожусь наедине с собой. Но сейчас я чувствую, что у меня ощущение, что как будто бы я вообще не отдыхала. Я чувствую, что я над собой издеваюсь. Я тренируюсь на износ. Себя ни с кем не сравниваю, просто у меня ощущение такое, что я себя вообще не чувствую, я не слушаю себя. И мне кажется, что я не играю в PWHL, потому что я не заслуживаю, потому что я недостаточно талантлива.