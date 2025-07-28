Найз хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2026: «Было бы огромной честью снова выступить на этой сцене. Я должен это заслужить, будет непросто»

Летом клуб и игрок заключили новый контракт на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.
В 2022 году Найз принял участие в Олимпиаде в Пекине, на которой не выступали игроки НХЛ. Он набрал 2 (1+1) очка в 4 играх.
"Для меня было бы огромной честью попасть в команду и снова выступить на этой сцене. Я должен это заслужить.
Знаю, что будет непросто. Многие игроки заслуживают того, чтобы оказаться там. Но если я хорошо начну сезон, смогу показать все, на что способен, и заслужить место в составе, то это будет невероятно", — сказал Найз.