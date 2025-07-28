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СКА показал логотип «СКА-ВМФ» со стилизованным якорем: «⚓️ День ВМФ — лучший момент, чтобы представить его»

Ранее фарм-клуб СКА в Olimpbet ВХЛ был переименован из «СКА-Невы» в «СКА-ВМФ».

«⚓️ День ВМФ — лучший момент, чтобы представить новый логотип СКА-ВМФ ⭐️», — говорится в телеграм-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Изображение: телеграм-канал СКА.

СКА представил новую эмблему — в форме звезды: «Меняемся, чтобы побеждать».