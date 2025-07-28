Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева — и на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла свой хоккейный дух»

— Знаете, про «Авангард» уже все сказано — и слишком много. Выгнали своего воспитанника — но при этом на примерно такие же деньги взяли товарища Потуральски. Все как обычно, заезженная тема, не хочу повторяться.
Для меня в этой истории самое главное, чтобы Сибирь не разочаровалась и не потеряла свой хоккейный дух. В Омске есть тысячи мальчишек, которые обожают наш вид спорта и ходят в том числе на арену моего имени.
Они — молодцы и должны продолжать это делать, несмотря на то, как обошлись с их земляком и кумиром, на котором они растут, — сказал двукратный олимпийский чемпион.