Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева — и на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла свой хоккейный дух»

— Александр Викторович, неделя прошла под знаком завершения омской эпопеи Владимира Ткачева?

— Знаете, про «Авангард» уже все сказано — и слишком много. Выгнали своего воспитанника — но при этом на примерно такие же деньги взяли товарища Потуральски. Все как обычно, заезженная тема, не хочу повторяться.

Для меня в этой истории самое главное, чтобы Сибирь не разочаровалась и не потеряла свой хоккейный дух. В Омске есть тысячи мальчишек, которые обожают наш вид спорта и ходят в том числе на арену моего имени.

Они — молодцы и должны продолжать это делать, несмотря на то, как обошлись с их земляком и кумиром, на котором они растут, — сказал двукратный олимпийский чемпион.