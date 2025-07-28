Пастрняк о Слафковски: «Верю, что Юрай продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне он вносил больший вклад, чем раньше. Но нужно быть немного скромнее»

В 5 играх плей-офф 1-й номер драфта НХЛ-2022 забросил 2 шайбы.
"Юрай — все еще молодой игрок, который с каждым годом набирается опыта в НХЛ. В прошлом сезоне уже было видно, что он вносил больший вклад, чем раньше. У него хорошие физические данные, он силен в игре перед воротами и техничен.
Я верю, что он продолжит прогрессировать. Это пойдет только на пользу ему и всему словацкому хоккею. Но ему нужно быть немного скромнее, он должен подавать пример более молодым ребятам«, — сказал форвард “Бостона”.