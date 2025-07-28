Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»

Напомним, что американцы выиграли два предыдущих турнира. Следующий чемпионат пройдет в Миннеаполисе и Сент-Поле.
Примечательно, что сборной США ни разу не удалось выиграть МЧМ дома — все 7 побед были одержаны в других странах.
"Помню, что генменеджер [молодежной сборной] Джон Ванбисбрук рассказывал, что у нас не было побед в Швеции. В итоге команда победила там в 2024 году. Теперь нам нужно впервые победить в Штатах. Надеюсь, история повторится, и мы сможем выиграть турнир дома. Это было бы очень здорово, тем более в Миннесоте.
В этом году я буду одним из самых старших в команде (в августе Эйзерману исполнится 19 лет — Спортс). Для меня важно быть лидером. Играть больше минут, выходить в первой бригаде большинства. Я отыграл прошлый сезон в студенческом хоккее, и это очень важно. Там можно подготовиться к разным ситуациям", — сказал Эйзерман.