Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»

"Помню, что генменеджер [молодежной сборной] Джон Ванбисбрук рассказывал, что у нас не было побед в Швеции. В итоге команда победила там в 2024 году. Теперь нам нужно впервые победить в Штатах. Надеюсь, история повторится, и мы сможем выиграть турнир дома. Это было бы очень здорово, тем более в Миннесоте.