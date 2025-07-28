Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: “Русский либерал — лакей, только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить”. В Омске “чистят”

— Ребята, читайте Федора Михайловича [Достоевского]. Он же сказал: «Наш русский либерал — прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В том же Омске «чистят», увы, не первый год — как, впрочем, и в других наших городах.
Ладно, забыли Омск. Впереди у нас с вами — Ярославль, куда пришел Боб Хартли. Чувствую, что весь сезон предстоит «бодаться» с его первым помощником Дмитрием Рябыкиным, который всячески спорит со мной и защищает Хартли в прессе еще со времен «Авангарда».
Кстати, отдам должное Хартли, в отличие от Буше он хотя бы собрал российский штаб. А вот омский канадец умудрился набрать себе из Америки помощников не только в «Авангард», но и в дочернюю команду ВХЛ. Получается, в Сибири открыли целую артель по чистке — в нашем случае коньков!
Вообще же это унизительно, когда иностранец везет с собой еще и помощников-легионеров. Что говорит о полном недоверии к своим тренерам — и самом высоком уровне «лакейства» в клубном руководстве. Хотя то же самое мы видим и в нашей прессе, о чем постоянно говорю, — сказал двукратный олимпийский чемпион.