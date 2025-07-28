Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: “Русский либерал — лакей, только и смотрит, как бы кому сапоги вычистить”. В Омске “чистят”

Вообще же это унизительно, когда иностранец везет с собой еще и помощников-легионеров. Что говорит о полном недоверии к своим тренерам — и самом высоком уровне «лакейства» в клубном руководстве. Хотя то же самое мы видим и в нашей прессе, о чем постоянно говорю, — сказал двукратный олимпийский чемпион.