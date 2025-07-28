Матыцин о рекорде Овечкина: «Символично — в Международный день спорта. Выступил как посол мира. Если так планировал, значит, умеет управлять тем, что происходит в НХЛ»

На данный момент на счету Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
"Думаю, никто не сомневался, что он побьет рекорд, вопрос был только в том, когда.
Получилось символично: 6 апреля — в Международный день спорта. Он выступил как посол мира, чистоты спорта.
Не знаю, планировал ли он это, но получилось именно так.
Если планировал, значит, он грамотный управленец и умеет управлять не только своими действиями, но и тем, что происходит в НХЛ", — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
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