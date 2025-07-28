Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Матыцин о рекорде Овечкина: «Символично — в Международный день спорта. Выступил как посол мира. Если так планировал, значит, умеет управлять тем, что происходит в НХЛ»

6 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» капитан «Вашингтона» забил 895-й гол в лиге и установил рекорд по количеству шайб, опередив Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На данный момент на счету Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

"Думаю, никто не сомневался, что он побьет рекорд, вопрос был только в том, когда.

Получилось символично: 6 апреля — в Международный день спорта. Он выступил как посол мира, чистоты спорта.

Не знаю, планировал ли он это, но получилось именно так.

Если планировал, значит, он грамотный управленец и умеет управлять не только своими действиями, но и тем, что происходит в НХЛ", — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше