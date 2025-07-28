Олег Матыцин: «Рекорд Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота»

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
"Мы всегда рады его видеть, всегда принимаем его с благодарностью и признательностью.
Конечно, мы сразу поздравили его с таким рекордом — предыдущий держался 26 лет.
Думаю, достижение Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота.
Но и он будет увеличивать число своих голов", — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше