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Олег Матыцин: «Рекорд Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота»

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

"Мы всегда рады его видеть, всегда принимаем его с благодарностью и признательностью.

Конечно, мы сразу поздравили его с таким рекордом — предыдущий держался 26 лет.

Думаю, достижение Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота.

Но и он будет увеличивать число своих голов", — сказал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

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