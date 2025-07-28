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Никита Серебряков: «Профсоюз нужен. Если его возглавят такие уважаемые игроки, как Овечкин или Ковальчук, думаю, он будет работать правильно»

"У нас будет профсоюз?! Даже не слышал. Профсоюз нам нужен, но чтобы он работал. Это самое главное.

Источник: Спортс"

Если такие уважаемые игроки, как Александр Овечкин или Илья Ковальчук, возглавят его, я думаю, что он будет работать правильно«, — сказал вратарь “Авангарда” Никита Серебряков.

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