Никита Серебряков: «Профсоюз нужен. Если его возглавят такие уважаемые игроки, как Овечкин или Ковальчук, думаю, он будет работать правильно»

Если такие уважаемые игроки, как Александр Овечкин или Илья Ковальчук, возглавят его, я думаю, что он будет работать правильно«, — сказал вратарь “Авангарда” Никита Серебряков.
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Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше