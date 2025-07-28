Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Для него это должно стать хорошим раздражителем. Надо взрослеть, играть злее, жестче и стабильнее. Тогда подтянется до уровня Шипачева и Радулова»

— Что посоветуете Ткачеву?
— Для него эта история должна стать хорошим раздражителем. Владимир — очень талантливый игровичок, один из моих любимчиков. Но надо взрослеть, играть злее, жестче и стабильнее, не только в атаке, но и в обороне. Тогда и подтянется до уровня Вадима Шипачева и Александра Радулова, которым почти сорок лет и которые по-прежнему держат эту лигу.
Тут самый хороший пример — его земляк Антон Курьянов. Его точно так же неблагодарно выбросили из Омска — во имя очередного Потуральски. Но Курьянов не расклеился, а только собрался — и в Ярославле стал одним из лучших тренеров, очень помог «Локомотиву» в походе за Кубком Гагарина. Теперь в штабе Игоря Никитина он в ЦСКА — и у нашего «Спартака», у Алексея Жамнова с Алексеем Ковалевым, в Москве появились очень сильные конкуренты, которые тоже все знают об атаке, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.