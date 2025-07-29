53-летний Ягр начал тренироваться с «Кладно»

«Как будто меня здесь и не было! Спешу на падел», — сказал Яромир Ягр журналистам после тренировки.
Ягр провел 39 матчей в прошлом сезоне и набрал 16 (5+11) очков. 53-летний чешский нападающий провел уже 37 сезонов в профессиональном хоккее.
«Яромир готовился с весны, посмотрим, когда он решит, продолжит ли. Он даже не намекнул на что-либо. У него нет контракта, сначала его нужно подписать», — сказал главный тренер «Кладно» Давид Чермак.
«Он был здесь на прошлой неделе на добровольных тренировках в четверг и пятницу. Вся команда собралась. Мы все знаем, какая он легенда. Он по-прежнему отлично выглядит. Я не ожидал, что буду играть с ним, и рад, что вижу его так близко», — рассказал нападающий Мирослав Форман.
В сентябре 2024 года агент Ягра сообщил, что сезон-2024/25 станет для игрока последним в карьере. Однако позже Ягр дал понять, что может продолжить играть.