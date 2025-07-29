Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

53-летний Ягр начал тренироваться с «Кладно»

Нападающий вышел на лед в понедельник. На первой тренировке команда разделилась на две группы. В первой в 11 утра на площадку вышел Ягр. Он играл с нападающими Антонином Мелкой и Келли Климой.

Источник: Спортс"

«Как будто меня здесь и не было! Спешу на падел», — сказал Яромир Ягр журналистам после тренировки.

Ягр провел 39 матчей в прошлом сезоне и набрал 16 (5+11) очков. 53-летний чешский нападающий провел уже 37 сезонов в профессиональном хоккее.

«Яромир готовился с весны, посмотрим, когда он решит, продолжит ли. Он даже не намекнул на что-либо. У него нет контракта, сначала его нужно подписать», — сказал главный тренер «Кладно» Давид Чермак.

«Он был здесь на прошлой неделе на добровольных тренировках в четверг и пятницу. Вся команда собралась. Мы все знаем, какая он легенда. Он по-прежнему отлично выглядит. Я не ожидал, что буду играть с ним, и рад, что вижу его так близко», — рассказал нападающий Мирослав Форман.

В сентябре 2024 года агент Ягра сообщил, что сезон-2024/25 станет для игрока последним в карьере. Однако позже Ягр дал понять, что может продолжить играть.