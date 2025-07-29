53-летний Ягр начал тренироваться с «Кладно»

«Он был здесь на прошлой неделе на добровольных тренировках в четверг и пятницу. Вся команда собралась. Мы все знаем, какая он легенда. Он по-прежнему отлично выглядит. Я не ожидал, что буду играть с ним, и рад, что вижу его так близко», — рассказал нападающий Мирослав Форман.