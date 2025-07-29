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Евгений Артюхин: «Тодд хорошо зарекомендовал себя в Уфе. “Спартаку” не хватало такого легионера. Уверен, он вольется в коллектив и покажет свою лучшую игру»

28 июля канадский нападающий подписал контракт со «Спартаком» на год.

Источник: Спортс"

— Это хороший обмен. Тодд хорошо себя зарекомендовал за время игры в Уфе. «Спартаку» как раз не хватало такого легионера, последнее время клуб не особо угадывал с иностранцами.

Хорошее подписание, уверен, Тодд вольется в коллектив, покажет свою лучшую игру и поможет в следующем сезоне «Спартаку».

— Раньше в «Спартаке» было негласное правило: ни один игрок не может получать больше 45 миллионов за сезон. Однако переход Тодда доказывает обратное.

— На самом деле сейчас рынок свободных агентов не так густ, а хороших игроков там не очень много. Поэтому приходится платить им большие деньги, но в данном случае риск оправдан.

Тодд неплохо себя зарекомендовал, поэтому цена соответствует качеству, — сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Зарплата Тодда в «Спартаке» — 45 млн рублей. Он может получить еще 60 млн в качестве бонусов («СЭ»).