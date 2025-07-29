Плющев о Ткачеве: «Игрок интересный, неординарный, он поможет “Металлургу” в атаке. Что до “Авангарда” — не знаю. Просят спортсмена лететь в Канаду договариваться — мне

«Думаю, что это приобретение для “Металлурга”. Игрок, конечно, интересный, неординарный. Думаю, в атаке он поможет, тем более там неплохая компания впереди собирается.
Ну, а что до «Авангарда» — я не знаю. То, что там главный творит, когда просят спортсмена лететь в Канаду договариваться, — я что-то вообще такие вещи не воспринимаю, мне непонятно это.
Посмотрим, что «Авангард» будет из себя представлять. Судя по всему, насколько много игроков они потеряли, причем, я так понимаю, по инициативе тренерского штаба, будет практически совершенно новая команда. Не знаю, на что они будут претендовать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Металлург» забрал Ткачева. Этот трансфер меняет чемпионские расклады.