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Плющев о Ткачеве: «Игрок интересный, неординарный, он поможет “Металлургу” в атаке. Что до “Авангарда” — не знаю. Просят спортсмена лететь в Канаду договариваться — мне

28 июля клуб объявил о подписании контракта с 29-летним форвардом, который ранее покинул «Авангард».

Источник: Спортс"

«Думаю, что это приобретение для “Металлурга”. Игрок, конечно, интересный, неординарный. Думаю, в атаке он поможет, тем более там неплохая компания впереди собирается.

Ну, а что до «Авангарда» — я не знаю. То, что там главный творит, когда просят спортсмена лететь в Канаду договариваться, — я что-то вообще такие вещи не воспринимаю, мне непонятно это.

Посмотрим, что «Авангард» будет из себя представлять. Судя по всему, насколько много игроков они потеряли, причем, я так понимаю, по инициативе тренерского штаба, будет практически совершенно новая команда. Не знаю, на что они будут претендовать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Металлург» забрал Ткачева. Этот трансфер меняет чемпионские расклады.