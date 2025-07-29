Плющев о Ткачеве: «Игрок интересный, неординарный, он поможет “Металлургу” в атаке. Что до “Авангарда” — не знаю. Просят спортсмена лететь в Канаду договариваться — мне

Посмотрим, что «Авангард» будет из себя представлять. Судя по всему, насколько много игроков они потеряли, причем, я так понимаю, по инициативе тренерского штаба, будет практически совершенно новая команда. Не знаю, на что они будут претендовать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.