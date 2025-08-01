Аверкин вернулся на пост спортдиректора «Адмирала». При нем клуб вышел в 2-й раунд плей-офф-2023

Что касаемо Павла Ильича (Житков, прежний спортивный директор «Адмирала» — Спортс«), для меня это тяжелое решение. Он большой профессионал своего дела, но личные обстоятельства сложились таким образом, что сейчас он не сможет быть рядом с командой. Наши двери всегда открыты. Мы всегда будем рады видеть его в стане “Адмирала”, — сказал Ан.