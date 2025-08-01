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Аверкин вернулся на пост спортдиректора «Адмирала». При нем клуб вышел в 2-й раунд плей-офф-2023

Ранее 47-летний функционер работал в «Торпедо».

Источник: Спортс"

Назначение Аверкина прокомментировал генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

«Вадим Игоревич проверенный и сильный специалист в своем деле. Выход “Адмирала” во второй раунд Кубка Гагарина в сезоне-2022/23, в том числе и его заслуга. Уверены, он совместно с тренерским штабом поможет команде достичь новых высот.

Что касаемо Павла Ильича (Житков, прежний спортивный директор «Адмирала» — Спортс«), для меня это тяжелое решение. Он большой профессионал своего дела, но личные обстоятельства сложились таким образом, что сейчас он не сможет быть рядом с командой. Наши двери всегда открыты. Мы всегда будем рады видеть его в стане “Адмирала”, — сказал Ан.