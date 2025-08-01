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Овечкин, Кросби, Малкин, Кучеров, Бобровский, Макдэвид, Маккиннон, Василевский и Драйзайтль — главные претенденты на попадание в Зал славы по версии The Athletic

The Athletic составил список действующих игроков, которые могут войти в Зал хоккейной славы в Торонто.

Источник: Спортс"

При составлении рейтинга учитывались хоккеисты, которые провели не менее 5 сезонов и имеют контракты на следующий год.

Игроков рассортировали по категориям в зависимости от вероятности их попадания в Зал славы.

В первую категорию «Они могут завершить карьеру сегодня и попасть туда» вошли Сидни Кросби, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Патрик Кэйн, Анже Копитар, Стивен Стэмкос, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Никита Кучеров, Эрик Карлссон, Виктор Хедман, Дрю Даути, Сергей Бобровский, Джонатан Куик, Андрей Василевский и Леон Драйзайтль.

В категорию 1.5 «Почти там — если уже не гарантировано» попали Брэд Маршанд, Джонатан Тэйвс, Брент Бернс, Александр Барков и Коннор Хеллибак.

В категорию 2 «Прямо на пороге» влючены Остон Мэттьюс, Крис Летанг, Роман Йоси, Алекс Пьетранжело и Кэйл Макар.

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