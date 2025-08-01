3 августа на кортах «Лужников» в Москве состоится турнир по паделу Лига Ставок PADEL DAY. Мероприятие пройдет при поддержке Москомспорта и станет частью программы городского форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Формат будет построен на парных матчах 2 на 2.
В турнире примут участие хоккеисты Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Евгений Малкин, экс-футболисты Александр Мостовой и Игорь Смольников, гимнаст Никита Нагорный и фигурист Евгений Плющенко. К ним присоединятся рэперы L"One и OBLADAET, певец Торнике Квитатиани, блогеры MARIA KAKDELA, REDGI и Алина Левда, а также T-killah.
Программа турнира включает групповой этап и стадию плей-офф. Вначале участники разделятся на две группы по четыре команды, каждая пара сыграет три матча. По итогам групповой стадии по два сильнейших дуэта из каждой группы выйдут в полуфиналы. После этого пройдут матч за третье место и финал.