Программа турнира включает групповой этап и стадию плей-офф. Вначале участники разделятся на две группы по четыре команды, каждая пара сыграет три матча. По итогам групповой стадии по два сильнейших дуэта из каждой группы выйдут в полуфиналы. После этого пройдут матч за третье место и финал.