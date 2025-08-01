Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Капризов, Малкин, Мостовой, Смольников, Ковальчук, Нагорный, Плющенко и L"One примут участие в турнире по паделу в Москве

3 августа на кортах «Лужников» в Москве состоится турнир по паделу Лига Ставок PADEL DAY. Мероприятие пройдет при поддержке Москомспорта и станет частью программы городского форум-фестиваля "Территория будущего.

Источник: Спортс"

3 августа на кортах «Лужников» в Москве состоится турнир по паделу Лига Ставок PADEL DAY. Мероприятие пройдет при поддержке Москомспорта и станет частью программы городского форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Формат будет построен на парных матчах 2 на 2.

В турнире примут участие хоккеисты Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Евгений Малкин, экс-футболисты Александр Мостовой и Игорь Смольников, гимнаст Никита Нагорный и фигурист Евгений Плющенко. К ним присоединятся рэперы L"One и OBLADAET, певец Торнике Квитатиани, блогеры MARIA KAKDELA, REDGI и Алина Левда, а также T-killah.

Программа турнира включает групповой этап и стадию плей-офф. Вначале участники разделятся на две группы по четыре команды, каждая пара сыграет три матча. По итогам групповой стадии по два сильнейших дуэта из каждой группы выйдут в полуфиналы. После этого пройдут матч за третье место и финал.