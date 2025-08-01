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Быков считает, что Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Василевский достойны войти в Зал славы: «Все они представляют поколение легендарных спортсменов России»

Ранее The Athletic опубликовал рейтинг действующий игроков НХЛ, которые одними из первых должны войти в Зал хоккейной славы после завершения карьеры. В список вошли россияне Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

Источник: Спортс"

— Иностранное издание включило Овечкина, Кучерова, Малкина, Василевского и Бобровского в список хоккеистов, которые должны оказаться в Зале славы. Как вы считаете, кто из российских хоккеистов должен первыми войти в Зал славы?

— Мне кажется, что эти хоккеисты достойны все вместе войти в Зал славы. Сложно кого‑то выделить, так как все они мастера высочайшего уровня, и каждый по‑своему, в своем амплуа добивается результатов, пропагандирует хоккей и представляет поколение легендарных спортсменов России, — сказал бывший тренер сборной России.

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