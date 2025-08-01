Быков считает, что Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Василевский достойны войти в Зал славы: «Все они представляют поколение легендарных спортсменов России»

— Мне кажется, что эти хоккеисты достойны все вместе войти в Зал славы. Сложно кого‑то выделить, так как все они мастера высочайшего уровня, и каждый по‑своему, в своем амплуа добивается результатов, пропагандирует хоккей и представляет поколение легендарных спортсменов России, — сказал бывший тренер сборной России.