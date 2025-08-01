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Овечкин об игре в волейбол с Радуловым в отпуске в Турции: «Баталии серьезные — там и матом, и до драки может дойти»

— Это все ради детей и комфорта, можно полететь куда угодно.

Источник: Спортс"

— Почему ты Турцию выбираешь? Считаешь, что для детей там интересно, анимация?

— Во-первых, анимация. Во-вторых, в этом отеле постоянно одна и та же компания.

— Другие ребята тоже с детьми, с семьями?

— Да. Шестеркин, например, Егор Яковлев, многие игроки, сейчас не буду вспоминать. Радулов тот же был. Мы с ним пересекались, у нас волейбол. Волейбольные баталии — главное в нашем отдыхе.

— Почему волейбол, а не баскетбол или футбол?

— Более не травматичный вид спорта. Что там, прыгаешь, но там баталии идут очень серьезные, там и матом, и может до драки дойти, — сказал форвард «Вашингтона».