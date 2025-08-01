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Губернатор Пермского края Махонин: «Уже 78 лет Пермь растит чемпионов хоккея: от Костарева и Кетова до тех, кто только делает первые броски. Покатали на льду с Мичковым на днях»

"На днях жарко покатали на льду с легендарными хоккеистами и звездой мирового уровня, нашим земляком Матвеем Мичковым.

Источник: Спортс"

В межсезонье Матвей вновь приехал на родной лед — в Пермский край. Как говорит спорстмен, здесь — особая атмосфера и мотивация.

Уже 78 лет Пермь растит чемпионов хоккея: от Костарева и Кетова до тех, кто только делает первые броски. Успешные хоккеисты из Прикамья не раз говорили: закалка начинается здесь — на прикамском льду, с первых шагов в школе, с ранних утренних тренировок.

Спасибо всем, кто на льду и за его пределами развивает пермский хоккей. Хочу сказать парням: приходите в хоккей и покоряйте лед!" — написал Дмитрий Махонин в телеграм-канале.