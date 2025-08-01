Губернатор Пермского края Махонин: «Уже 78 лет Пермь растит чемпионов хоккея: от Костарева и Кетова до тех, кто только делает первые броски. Покатали на льду с Мичковым на днях»

Уже 78 лет Пермь растит чемпионов хоккея: от Костарева и Кетова до тех, кто только делает первые броски. Успешные хоккеисты из Прикамья не раз говорили: закалка начинается здесь — на прикамском льду, с первых шагов в школе, с ранних утренних тренировок.