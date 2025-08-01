Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кочетков об игре с травмами: «Не хотелось никого подводить, поэтому где-то поставил командные интересы выше своих. Это сыграло против меня в конце сезона»

— По проценту сэйвов и коэффициенту надежности этот сезон получился хуже предыдущего. Но в то же время — у тебя личный рекорд по количеству игр за сезон и победам. Как ты сам оценишь этот сезон для себя?

Источник: Спортс"

— Было тяжело, столкнулся со многими вещами, которые мне мешали. Я не чувствовал себя полностью здоровым, уже в ноябре начались какие-то первые проблемы, все шло одно за другим. Мне не хотелось пропускать игры, не хотелось никого подводить, поэтому где-то поставил командные интересы выше своих.

Возможно, надо было лучше долечиваться и брать какие-то дополнительные дни на восстановление. Я мог пропустить какую-то тренировку, раскатку, но не пропускал игры. Я вылетел только тогда, когда у меня было сотрясение, а со всеми остальными повреждениями я играл или как минимум одевался вторым. В конце сезона это сыграло против меня, все это накопилось в большую кучу дискомфорта — тратил много сил на все это, и в итоге получился не лучший результат, — сказал вратарь «Каролины» в интервью Спортсу«».

«Хоккей никогда не был для меня только про деньги». Интервью Петра Кочеткова.