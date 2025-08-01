Кочетков об игре с травмами: «Не хотелось никого подводить, поэтому где-то поставил командные интересы выше своих. Это сыграло против меня в конце сезона»

Возможно, надо было лучше долечиваться и брать какие-то дополнительные дни на восстановление. Я мог пропустить какую-то тренировку, раскатку, но не пропускал игры. Я вылетел только тогда, когда у меня было сотрясение, а со всеми остальными повреждениями я играл или как минимум одевался вторым. В конце сезона это сыграло против меня, все это накопилось в большую кучу дискомфорта — тратил много сил на все это, и в итоге получился не лучший результат, — сказал вратарь «Каролины» в интервью Спортсу«».