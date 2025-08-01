Мы сейчас не ставим задачу что-то увидеть от игроков, мы ставим задачу, чтобы игроки поняли те требования, которые будут на протяжении всего сезона. Это такая рутина, тренерская работа такая", — сказал главный тренер ЦСКА.
Никитин о старте тренировок ЦСКА: «Ставим задачу, чтобы игроки поняли те требования, которые будут на протяжении всего сезона»
"У нас еще не все — есть иностранцы, которые занимаются визовыми делам. Поэтому сегодня не форсировали — просто ознакомление с ребятами было. У нас достаточно времени, чтобы мотивацией, импровизацией заниматься, рабочую этику поднимать, поэтому мы не торопимся, шаг за шагом.