Агент Карпухина о будущем защитника: «В СКА сейчас все очень быстро меняется. Не исключаю, что Илья начнет сезон там»

Поэтому пока ждем конкретики по будущему Ильи. Судя по тому, что на сегодняшний день происходит в СКА, не исключаю никаких вариантов ни по одному из наших игроков. В том числе не исключаю и того, что Карпухин может начать сезон в СКА, — сказал агент Александр Черных.