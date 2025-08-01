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Агент Карпухина о будущем защитника: «В СКА сейчас все очень быстро меняется. Не исключаю, что Илья начнет сезон там»

— Много разговоров ведется о том, что Карпухин покинет СКА. Уже можно говорить о том, что в армейском клубе защитника не будет?

Источник: Спортс"

— В СКА сейчас все очень быстро меняется. Сначала нужно дождаться от них конкретной информации. Потому что по некоторым игрокам они свое решение меняли. В клубе сейчас много действующих лиц, которые предоставляют нам разную информацию.

Поэтому пока ждем конкретики по будущему Ильи. Судя по тому, что на сегодняшний день происходит в СКА, не исключаю никаких вариантов ни по одному из наших игроков. В том числе не исключаю и того, что Карпухин может начать сезон в СКА, — сказал агент Александр Черных.

Карпухин перешел в СКА по ходу сезона‑2024/25 в результате обмена с «Трактором». Защитник в 35 матчах забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач.