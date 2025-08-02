Кочетков о вылете в плей-офф НХЛ от «Флориды»: «Смотрю с точки зрения своей игры, нужно лучше играть. Вот Бобровский очень хорошо сыграл против нас»

— Смотря как судить. Если ты не выиграл кубок — это неудача, потому что победитель только один. Но я не хочу как-то обесценивать свой труд, партнеров, работников команды и всей организации. В целом показываем достаточно стабильный результат и по выходам в плей-офф, и по играм в регулярном чемпионате, и в целом нормальной игры в кубковых матчах. Да, не удается выиграть, но я точно не могу сказать, что стакан наполовину пуст. Мы в правильном направлении, но побеждает только одна команда. НХЛ не была бы такой интересной лигой, если бы все было понятно и предсказуемо. Будем работать и стараться пробить этот барьер финала конференции.
— Получается, надо пройти как-то через «Флориду».
— Да, раньше «Тампа» была, сейчас «Флорида». На самом деле, много хороших команд — если бы был тот же «Торонто», тоже было бы не легче. На пути к финалу есть три соперника, и все они — очень сильны. Но «Флорида» после трех финалов подряд очень выделяется, конечно.
— На итоговых интервью после сезона от Себастьяна Ахо прозвучала фраза, что у вас все есть для победы в Кубке Стэнли. Чего все-таки не хватает?
— Наверное, у «Флориды» была глубже скамейка, был сильнее состав. Они хорошо «поиграли» с потолком зарплат, а мы потеряли игроков. Да, мы приобрели Стэнки [Логана Станковена], я уверен, что он будет большим игроком, и он уже в плей-офф это показывал.
Но мы потеряли Рантанена, Нечаса — было бы глупо закрывать на это глаза, потому что это ключевые игроки, лидеры команды. Даже несмотря на то, что Рантанен не стал лидером у нас, ты сам видел, что он творил в «Далласе». Можно сказать, что он вывел команду во второй раунд, когда обыграл «Колорадо» в седьмой игре.
Думаю, не хватило длины скамейки, может, где-то немного грязной игры и такого рода ребят, которые могут играть в такой хоккей.
Но я хочу сказать, что все равно всегда смотрю с точки зрения своей игры. Нужно лучше играть — опять же, вот Серега [Бобровский] очень хорошо сыграл против нас. Мне трудно судить, чего не хватило, потому что у нас с одной стороны и командный вид спорта, но в плане вратарской игры он достаточно индивидуальный, — сказал вратарь «Каролины» в интервью Спортсу«».
«Хоккей никогда не был для меня только про деньги». Интервью Петра Кочеткова.