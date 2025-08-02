Кочетков о вылете в плей-офф НХЛ от «Флориды»: «Смотрю с точки зрения своей игры, нужно лучше играть. Вот Бобровский очень хорошо сыграл против нас»

— Смотря как судить. Если ты не выиграл кубок — это неудача, потому что победитель только один. Но я не хочу как-то обесценивать свой труд, партнеров, работников команды и всей организации. В целом показываем достаточно стабильный результат и по выходам в плей-офф, и по играм в регулярном чемпионате, и в целом нормальной игры в кубковых матчах. Да, не удается выиграть, но я точно не могу сказать, что стакан наполовину пуст. Мы в правильном направлении, но побеждает только одна команда. НХЛ не была бы такой интересной лигой, если бы все было понятно и предсказуемо. Будем работать и стараться пробить этот барьер финала конференции.