75,3% опрошенных выбрали вариант «Стабильный бомбардир». 20,8% считают, что он покажет уровень, аналогичный его периоду в «Детройте». Лишь 3,9% ожидают от него форму, которую он показывал в «Сент-Луисе».
75,3% фанатов «Миннесоты» считают, что Тарасенко будет стабильным бомбардиром в сезоне. 20,8% за то, что форвард покажет уровень как в «Детройте»
The Athletic провел опрос среди болельщиков на тему: «Какое влияние окажет Владимир Тарасенко в этом сезоне?» В голосовании приняли участие 4 749 человек.