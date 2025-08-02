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75,3% фанатов «Миннесоты» считают, что Тарасенко будет стабильным бомбардиром в сезоне. 20,8% за то, что форвард покажет уровень как в «Детройте»

The Athletic провел опрос среди болельщиков на тему: «Какое влияние окажет Владимир Тарасенко в этом сезоне?» В голосовании приняли участие 4 749 человек.

Источник: Спортс"

75,3% опрошенных выбрали вариант «Стабильный бомбардир». 20,8% считают, что он покажет уровень, аналогичный его периоду в «Детройте». Лишь 3,9% ожидают от него форму, которую он показывал в «Сент-Луисе».