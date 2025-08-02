Андрей Коваленко: «Тренеры-легионеры уровня Вуйтека нам нужны, но конкуренция должна быть честной. Иностранец обязан быть сильнее местного»

— Не могу так сказать. Сужу по своим бывшим партнерам по командам и сборным России. Борис Миронов возглавил «Ладу», Дмитрий Рябыкин и Сергей Звягин начали работу в дорогом моему сердцу Ярославле. Все это большие профессионалы, тот же Рябыкин совмещает жесткость и внимание к деталям, что очень важно в работе с молодежью.
— Вы противник тренеров-легионеров?
— Послушайте, мне посчастливилось работать под руководством многих тренеров начиная от легенд отечественного цеха Виктора Васильевича Тихонова и Владимира Владимировича Юрзинова. Многое у них впитал, взял на вооружение и в хоккейной жизни, и в гражданской.
В Ярославле в начале века мы дважды подряд становились чемпионами с Владимиром Вуйтеком, только сейчас его успех повторил штаб другого большого тренера — Игоря Никитина.
На мой взгляд, тренеры-легионеры уровня Вуйтека нам нужны, во всяком случае для меня это был интересный опыт. Другое дело, что конкуренция среди тренеров должна быть честной. И легионер изначально обязан быть сильнее местного — и на льду, и на тренерской лавочке. Это аксиома, — сказал олимпийский чемпион.