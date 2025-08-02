Андрей Коваленко: «Тренеры-легионеры уровня Вуйтека нам нужны, но конкуренция должна быть честной. Иностранец обязан быть сильнее местного»

На мой взгляд, тренеры-легионеры уровня Вуйтека нам нужны, во всяком случае для меня это был интересный опыт. Другое дело, что конкуренция среди тренеров должна быть честной. И легионер изначально обязан быть сильнее местного — и на льду, и на тренерской лавочке. Это аксиома, — сказал олимпийский чемпион.