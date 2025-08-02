Губернатор о подготовке к чемпионскому параду «Локомотива»: «Коллег из регионального правительства встречает слоган “Железная команда — железный результат”

«Готовимся к чествованию нашей команды “Локомотив”. В этом сезоне она впервые стала чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина. Торжества пройдут 3 августа, в День железнодорожника, что является одной из форм благодарности многолетнему генеральному спонсору — ОАО “РЖД”.
На Советской площади развернется хоккейная фан-зона с интерактивной программой и призами от клуба. К праздничной дате уже украсили фасады здания правительства. Теперь всех коллег встречает слоган «Железная команда — железный результат». Уверен, он будет дополнительной мотивацией на качественную, эффективную работу.
К старту нового сезона установим и традиционную звезду победителей. Холл регионального правительства уже украшают звезды в честь лидерства нашей команды на чемпионатах России в 1997, 2002 и 2003 годах. Теперь новый символ будет посвящен золоту «Локомотива» в КХЛ.
Чемпионские автобусы с командой и Кубком Гагарина стартуют от «Арены-2000» и проедут по центральным улицам Ярославля. Колонна прибудет на Советскую площадь, где наши хоккеисты встретятся с болельщиками. Заранее выбирайте маршрут, так как проведение массового мероприятия потребует перекрытия улиц.
Вечером в «Арене-2000» состоится торжественный вечер, который по традиции соберет полные трибуны. Уже 5 сентября стартует новый сезон КХЛ, и впервые матч за Кубок открытия состоится на нашем льду. Настраиваемся на новый сезон и желаем нашей команде яркой игры и красивых побед!" — написал Михаил Евраев.
Фото: телеграм-канал Михаила Евраева.