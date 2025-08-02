Губернатор о подготовке к чемпионскому параду «Локомотива»: «Коллег из регионального правительства встречает слоган “Железная команда — железный результат”

На Советской площади развернется хоккейная фан-зона с интерактивной программой и призами от клуба. К праздничной дате уже украсили фасады здания правительства. Теперь всех коллег встречает слоган «Железная команда — железный результат». Уверен, он будет дополнительной мотивацией на качественную, эффективную работу.