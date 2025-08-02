Овечкин и Шипачев поучаствовали в съемках фильма «Дополнительное время». Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности

«Это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что», — сказал Руслан Бальтцер.