Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин и Шипачев поучаствовали в съемках фильма «Дополнительное время». Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности

Хоккеисты приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время».

Источник: Спортс"

Постановщиком проекта выступает режиссер Руслан Бальтцер.

Фильм рассказывает о сводных братьях, которые постоянно ссорятся, но неожиданно оказываются в прошлом. Там они знакомятся с юным Вадимом Шипачевым и помогают ему поверить в себя и выбрать путь большого спорта, сообщили в агентстве «Эффект бабочки».

«Это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что», — сказал Руслан Бальтцер.

В прокат в 2026 году картину выпустит кинокомпания «Наше кино».

Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры РФ и КХЛ. Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности.