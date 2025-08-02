Овечкин и Шипачев поучаствовали в съемках фильма «Дополнительное время». Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности

Постановщиком проекта выступает режиссер Руслан Бальтцер.
Фильм рассказывает о сводных братьях, которые постоянно ссорятся, но неожиданно оказываются в прошлом. Там они знакомятся с юным Вадимом Шипачевым и помогают ему поверить в себя и выбрать путь большого спорта, сообщили в агентстве «Эффект бабочки».
«Это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что», — сказал Руслан Бальтцер.
В прокат в 2026 году картину выпустит кинокомпания «Наше кино».
Фильм снимается при поддержке Министерства Культуры РФ и КХЛ. Сюжет картины объединяет спорт, фантастику и семейные ценности.