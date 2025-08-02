Александр Овечкин: «Фильм “Дополнительное время” — настоящий заряд. После него ребята точно побегут в спортивные секции»

"Было здорово видеть столько ребят на съемочной площадке — они такие вдохновленные моим рекордом, что все просили автографы и фото.
Приятно, когда дети интересуются хоккеем.
Фильм «Дополнительное время» — настоящий заряд. После него ребята точно побегут в спортивные секции, и я в этом тоже вижу свою задачу", — сказал Александр Овечкин.
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